Названа самая высокооплачиваемая вакансия января

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 40 тыс. вакансий в городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения января. Результаты исследования были предоставлены в распоряжение «Известий» 24 января.

Больше всего в январе в российских городах с населением до 1 млн человек стало предложение для врача-офтальмолога в Тюмени на зарплату, которому готовы платить до 800 тыс. рублей в одном из ведущих центров микрохирургии глаза в России.

В январе в топе наиболее высоких зарплатных предложений — вакансии руководителей высшего и среднего звена, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.

В Тюмени, Томске и Кирове в топе наиболее оплачиваемых позиций — вакансии врачей. Так, в Томске врачу-стоматологу и участковому врачу-терапевту готовы платить от 60 тыс. рублей.

В Пензе среди лучших по оплате — вакансия руководителя конструкторского отдела (от 150 тыс. рублей), в Липецке — главного механика автоколонны (120 тыс. рублей), в Иркутске — ведущего инженера по эксплуатации зданий (100–110 тыс. рублей), в Томске — директора школы информационных технологий (от 150 тыс. рублей), в Ижевске — директора производства (от 120 тыс. рублей), во Владивостоке — Web-программиста (100–150 тыс. рублей), в Хабаровске — начальника оперативного отдела в РЖД (150 тыс. рублей).

17 января стало известно, что ЯНАО, НАО, Чукотка, Сахалинская область, Москва и ХМАО (поделили пятое место), Магаданская область, Якутия, Санкт-Петербург, Мурманская область и Республика Коми вошли в первую десятку рейтинга социально-экономической устойчивости. Исследование было подготовлено Фондом развития гражданского общества (ФоРГО).

Исследование было подготовлено ФоРГО по данным Росстата на основе трех критериев: средняя заработная плата, уровень социального благополучия (отношение средней зарплаты к минимальной стоимости жизни одного работающего) и региональный продукт на душу населения.