Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров посоветовал Киеву прояснить свою позицию по переговорам
Происшествия
ФСБ задержала планировавшего теракт сторонника украинских националистов
Армия
В Минобороны РФ подтвердили освобождение села Краснополье в ДНР
Мир
Латвия понизит уровень дипотношений с РФ в знак солидарности с Эстонией
Спорт
Охранник на Australian Open попытался отобрать у фанатов сербский флаг
Общество
Москвичам пообещали погоду «поздней декады февраля» на текущей неделе
Экономика
Bloomberg сообщил о планах ЕС расширить санкции против производства БПЛА РФ
Мир
Венгрия не поддержит мешающие ядерному сотрудничеству с РФ санкции
Мир
Россия понизила уровень дипломатических отношений с Эстонией
Происшествия
Особняк XIX века загорелся в центре Москвы
Экономика
Uniqlo может оставить в России до пяти магазинов
Общество
Школьница получила 6,5 года колонии за убийство матери в Бердске

Актриса Талызина рассказала о самочувствии после обморока

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народная артистка РСФСР, звезда «Иронии судьбы» Валентина Талызина 23 января рассказала «Известиям» о своем самочувствии после недавнего обморока.

«Нормально, хорошо [себя чувствую], вчера сыграла в спектакле. Скорая помощь [приезжала]. Когда минус пошел на плюс (речь о температуре воздуха на улице. — Ред.), у всех было плохое состояние. Была скорая помощь, просто не понижалось давление. Ничего страшного», — объяснила актриса.

По словам Талызиной, ее состояние вернулось в норму без помощи медикаментов.

«Они (врачи. — Ред.) приехали, ничего не сделали, сняли кардиограмму, послушали, никакого лекарства не дали», — резюмировала 88-летняя актриса.

В декабре прошлого года актриса также обращалась за медицинской помощью из-за ухудшения самочувствия. По данным «Известий», медиков вызвали в два часа ночи. Врачи диагностировали у артистки гипертонический криз. Госпитализация не потребовалась, всю необходимую помощь врачи оказали на месте.

Валентина Талызина — народная артистка РСФСР, родилась в Омске в 1935 году. За свою карьеру артистка снялась в десятках фильмов и сыграла роли более чем в 30 спектаклях. Широко известна публике по работам в таких лентах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», телесериалах «Достоевский», «Кухня», и других.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023