Актриса Талызина рассказала о самочувствии после обморока

Народная артистка РСФСР, звезда «Иронии судьбы» Валентина Талызина 23 января рассказала «Известиям» о своем самочувствии после недавнего обморока.

«Нормально, хорошо [себя чувствую], вчера сыграла в спектакле. Скорая помощь [приезжала]. Когда минус пошел на плюс (речь о температуре воздуха на улице. — Ред.), у всех было плохое состояние. Была скорая помощь, просто не понижалось давление. Ничего страшного», — объяснила актриса.

По словам Талызиной, ее состояние вернулось в норму без помощи медикаментов.

«Они (врачи. — Ред.) приехали, ничего не сделали, сняли кардиограмму, послушали, никакого лекарства не дали», — резюмировала 88-летняя актриса.

В декабре прошлого года актриса также обращалась за медицинской помощью из-за ухудшения самочувствия. По данным «Известий», медиков вызвали в два часа ночи. Врачи диагностировали у артистки гипертонический криз. Госпитализация не потребовалась, всю необходимую помощь врачи оказали на месте.

Валентина Талызина — народная артистка РСФСР, родилась в Омске в 1935 году. За свою карьеру артистка снялась в десятках фильмов и сыграла роли более чем в 30 спектаклях. Широко известна публике по работам в таких лентах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», телесериалах «Достоевский», «Кухня», и других.