Актрисе Валентине Талызиной понадобилась помощь медиков

Советской и российской актрисе Валентине Талызине в ночь на 4 декабря пришлось вызвать скорую помощь из-за ухудшения самочувствия. По данным «Известий», медиков в московский дом артистки вызвали в два часа ночи. Врачи диагностировали у нее гипертонический криз.

Госпитализация не потребовалась, всю необходимую помощь врачи оказали на месте.

Валентина Талызина — народная артистка РСФСР. родилась в Омске в 1935 году. За свою карьеру артистка снялась в десятках фильмов и сыграла роли более чем в 30 спектаклях.

Широко известная публике по работам в таких лентах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», телесериалах «Достоевский», «Кухня», и других.