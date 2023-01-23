Электрокар Lexus RZ 450e появился в продаже в России

В России можно приобрести под заказ электрокроссовер Lexus RZ 450e. Машина попадает в РФ из Китая по системе параллельного импорта, ее стоимость составляет от 7 615 000 рублей, сообщил 23 января ресурс Auto.ru.

Lexus RZ 450e стал первым серийным электромобилем бренда и первой моделью в его истории, не имеющей аналогов, с двигателем внутреннего сгорания. В длину машина составляет 4805 мм. Таким образом электрокар от Lexus получился на 115 мм длиннее своего ближайшего конкурента, электрокроссовера Toyota bZ4X. Колесная база у машин одинаковая (2850 мм), блок батарей рассчитан на те же 71,4 кВт/ч.

Специалисты отметили, что пока у Lexus RZ есть только одна версия — с двумя электродвигателями суммарной мощностью 313 л.с. (204 л.с. — на передней оси и 109 л.с. — на задней). В сочетании с ними работает фирменная система полного привода Direct4, которая постоянно перераспределяет тягу между колесами, оптимизируя расход энергии и ездовые качества автомобиля в целом. Запас хода на полном заряде аккумулятора заявлен на уровне 362 км.

Для заказа в РФ доступны оранжевый Lexus RZ 450e с серым велюровым салоном и серый кроссовер с кожаным салоном. Электрокроссовер от Lexus дебютировал в апреле 2022 года. Машина построена на платформе, на которой сделаны одноклассники Toyota bZ4x и Subaru Solterra.

6 декабря в Lexus сообщили, что преемник опытного электромобиля Lexus LFA (Lexus Electrified Sport) получит имитацию механической коробки передач. Будущий серийный суперкар обзаведется рычагом переключения передач и педалью сцепления, которые не будут подключены к силовой установке — имитация механики будет решена на программном уровне. Инженеры Lexus сейчас работают над тем, чтобы суперкар управлялся как спортивный автомобиль с традиционным двигателем внутреннего сгорания. Новинке прочат отдачу силовой электроустановки на уровне 700 л.с.