Названы страны с самым высоким процентом ожирения среди населения

Благодаря данным, полученным от исследовательской организации NCD Risk Factor Collaboration и опубликованным ресурсом Our World in Data, появился список стран, в которых наблюдается самый высокий уровень ожирения среди населения. Об этом 22 января пишет портал Daily Mail.

Согласно опубликованным данным, рекордсменом по числу людей с избыточным весом в стране стал тихоокеанский остров Науру, где 88,5% жителей страдают от избыточного веса.

На втором месте в рейтинге расположился остров Палау, на котором 85,1% взрослых жителей страдают от избыточного веса. Следом в топе находятся Острова Кука, Маршалловы острова и Тувалу, где уровень ожирения среди населения составил 84,7%, 83,5% и 81,9% соответственно.

В противоположность этому самой «худой» страной в мире был признан Вьетнам, в котором только 18,3% жителей имеют избыточный вес. Следом расположилась Индия с 19,7% людей с ожирением, далее идут Бангладеш, Эфиопия и Непал с 20%, 20,9% и 21% соответственно.

В России число взрослых людей, страдающих от избыточного веса, составляет 57,1% от общего количества населения.

Как отмечается в опубликованных данных, в большинстве стран с высоким уровнем дохода около двух третей взрослого населения имеют избыточный вес или страдают ожирением.

Ранее, 8 января, обозреватель газеты Daily Mail Шон Рэймент указал на неожиданную проблему, с которой столкнулась армия Великобритании. Так, почти четверть британских солдат страдает от избыточного веса или ожирения. Обозреватель уточняет, что с такой проблемой столкнулись почти 40 тыс. из 145 тыс. солдат королевства.