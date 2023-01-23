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Две женщины погибли при крушении катера в Австралии

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Фото: 9News
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На западном побережье Австралии две женщины погибли в результате крушения катера. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает телеканал 9News.

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Инцидент произошел вечером в субботу в устье реки Мандура. Согласно имеющейся информации, катер с четырьмя пассажирами на борту на большой скорости врезался в навигационный буй.

После столкновения одна из женщин скончалась от полученных травм, ее супруг серьезно пострадал, еще один мужчина остался невредим. Четвертую пассажирку выбросило за борт. Ее тело обнаружили недалеко от острова Крири, поиски заняли более 20 часов.

Полиция штата Западная Австралия проводит проверку обстоятельств случившегося.

4 января стало известно, что рядом с островом Бали перевернулся туристический катер. В результате ЧП в воде оказались 34 человека. По предварительным данным, судно столкнулось с неизвестным предметом и получило пробоину.

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