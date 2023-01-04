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Прогулочный катер с туристами перевернулся рядом с островом Бали

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Рядом с островом Бали перевернулся прогулочный катер с туристами на борту. В результате ЧП в воде оказались 34 человека, передает телеканал «Известия». Туристы и экипаж успели покинуть судно до того, как оно затонуло. По предварительным данным, катер столкнулся с неизвестным предметом и получил пробоину.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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