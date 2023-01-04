Прогулочный катер с туристами перевернулся рядом с островом Бали

Рядом с островом Бали перевернулся прогулочный катер с туристами на борту. В результате ЧП в воде оказались 34 человека, передает телеканал «Известия». Туристы и экипаж успели покинуть судно до того, как оно затонуло. По предварительным данным, катер столкнулся с неизвестным предметом и получил пробоину.

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