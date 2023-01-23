В Германии выразили опасения из-за упадка благосостояния

Нехватка квалифицированных рабочих, слабое развитие производительности и угрожающие конфликты из-за ограниченных ресурсов ставят под угрозу процветание Германии. Об этом 22 января написала немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на анализ государственного банка развития KfW.

«Германия срочно нуждается в миллионах дополнительных рабочих и должна работать более продуктивно, если страна не хочет стать беднее в долгосрочной перспективе», — говорится в публикации.

Главный экономист KfW Фрици Келер-Гейб, слова которого приводит газета, заявил, что сочетание долгосрочного сокращения предложения внутренней рабочей силы и слабого роста производительности «представляет собой уникальную проблему, которая является новой для Германии в послевоенный период».

Поэтому эксперты KfW предложили бы три меры: заставить людей работать в Германии, предложить большему количеству иммигрантов стимул приезжать в Германию и повысить производительность труда. При этом ни один из этих регулировочных винтов сам по себе не может решить проблему.

Отмечается, что для повышения уровня занятости в Германии необходимо устранить культурные и финансовые барьеры для женщин, которые до сих пор мешали им работать больше часов. KfW также призывает к расширению «бесплатного и экономически эффективного профессионального ухода за детьми». Обязательное дошкольное образование может значительно улучшить будущие возможности карьерного роста. «Также важно мотивировать людей с низкой общеобразовательной квалификацией как можно раньше получать профессиональную подготовку», — говорится в документе.

Для интеграции большего числа иммигрантов на немецкий рынок труда, KfW считает, что необходимо быстрее предлагать им курсы немецкого языка, чтобы они могли как можно раньше закрепиться в профессии. Признание квалификаций, полученных за рубежом, также должно быть облегчено. Согласно информации газеты, десятки тысяч заявлений от потенциальных работников до сих пор не обработаны в немецких иммиграционных органах. Федеральное правительство хочет устранить такие жалобы и укрепить иммиграцию в принципе путем внесения поправки в Закон о квалифицированной иммиграции. KfW считает, что это правильный путь, однако одного закона далеко недостаточно.

В целях обеспечения процветания страны не следует забывать о повышении производительности труда: меньше бюрократии, лучшая «бизнес-ориентированная инфраструктура» и более широкое продвижение инноваций являются ключами к этому.

На основе своего анализа KfW делает вывод, что обеспечение процветания и дальнейшего роста благосостояния Германии требует комплексного подхода.

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