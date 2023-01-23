«Дацюк играл под номером 13, и у меня это любимое число»

Одним из главных открытий среди молодежи в нынешнем сезоне КХЛ стал нападающий подмосковного «Витязя» Станислав Яровой. Игрок 2003 года рождения по ходу регулярного чемпионата дебютировал за клуб из Балашихи и стал одним из самых результативных игроков команды, набрав по системе «гол+пас» 16 (9+7) очков в 36 матчах. Во многом благодаря ему подопечные Вячеслава Буцаева за месяц до конца регулярки уверенно идут в зоне плей-офф. В интервью «Известиям» Яровой рассказал, почему любит играть под 13-м номером, насколько активный интерес проявляют к нему клубы НХЛ и сложно ли выдерживать плотный график КХЛ текущего сезона.

— За счет чего у вас такая результативность в дебютном сезоне в КХЛ?

— Секрет простой: бросаю, забиваю. А партнеры по команде отдают передачи. Я под них открываюсь и забиваю. Больше добавить к этому нечего.

— С кем из партнеров по звену особенно комфортно играть?

— В начале сезона я со всеми успел поиграть. Тренеры пробовали меня в разных звеньях, искали оптимальное сочетание, чтобы мы в атакующей тройке могли понимать друг друга. В итоге меня поставили в звено к иностранцам (Тайлеру Граовацу и Скотту Уилсону. — «Известия»). И мне с ними комфортно.

— Тяжело дебютировать по ходу сезона в команде, у которой борьба за выход в плей-офф может длиться до самого последнего матча?

— Понятно, что это непросто. Но больших сложностей нет. Мы надеемся... Точнее не надеемся, а должны попадать в плей-офф. И идем к этому. У нас замечательная команда, тренерский штаб, персонал. Цель — попасть в плей-офф. И побороться за кубок.

— Вы родом из города Туймазы в Башкирии. Почему оказались не в «Салавате Юлаеве»?

— В детстве я поменял много школ. Ездил на детские турниры, а где-то восемь лет назад из Уфы меня пригласили в Подольск. С ним я съездил на турнир в Сочи, мне за это время понравилось в команде. И «Витязь» в итоге проявил интерес и взял в свою школу. С тех пор я нахожусь в системе клуба, пробился в молодежную команду «Русские витязи», а теперь и в основную в КХЛ. Собственно, тут и ответ на вопрос, почему я не в «Салавате». Был тогда интерес «Витязя», и мне тоже понравилось в команде. Был рад играть поближе к Москве. И сейчас доволен, что нахожусь в клубе.

— Среди ваших ровесников, игроков 2003 года рождения, есть те, кто уже успел поиграть в КХЛ в юниорской и молодежной сборных, — Данила Юров и Никита Чибриков. Почему вы были в тени?

— Да, до попадания в КХЛ, в первую команду «Витязя», меня не вызывали в сборные. Только недавно, в ноябре, ездил с юниорской сборной в Питер на выставочный турнир. А до этого только один раз хотели вызвать, но то травма, то коронавирус мешали. Так что не сложилось. Но у нас вообще среди 2003 года рождения серьезные ребята, не только те, которых вы назвали. Многие теперь в КХЛ играют, знаю их, слежу за ними, иногда общаемся. Рад за них, что они в основных командах. Стараюсь теперь их догонять.

— Обидно, что вышли на высокий уровень в момент, когда из-за санкций сборная России не допущена до юниорских и молодежных чемпионатов мира?

— Всему свое время. Понимаю, что были турниры посерьезней на уровне сборных. И хотелось бы в них принять участие. Ну что ж, значит, как себя проявлял, так меня и оценивали. Нельзя сказать, что я был лучше всех и меня не брали. Не тянул уровень сборной тогда. Что касается отсутствия меня на чемпионатах мира, то обидно это было, когда меня не вызывали. А сейчас что поделать? Такая ситуация в мире, которая от нас не зависит. Надеюсь, всё скоро возобновится, Россию вернут на чемпионаты мира и я поеду играть за сборную на более серьезные турниры.

— Имеете в виду за первую сборную на взрослом чемпионате мира?

— Ну, я надеюсь. (Улыбается.) Надо смотреть, как пойдет дело дальше, как буду по следующим сезонам идти. И насколько буду соответствовать уровню.

— Следите за новостями по поводу ближайшего драфта НХЛ?

— Я видел рейтинги — мне их постоянно друзья скидывают, люди из молодежки «Витязя». Я сейчас 53-й в рейтинге. Драфт есть драфт. Жду его. В прошлом году мог быть выбран на нем, но получилось так, что не задрафтовали меня. Посмотрим, что будет ближайшим летом. Быть задрафтованным интересно — это позволяет убедиться, что за мной следят за океаном.

— Клубы НХЛ связывались с вами, проводили преддрафтовые интервью?

— Да, парочка клубов уже разговаривала со мной. Были интервью со скаутами, которые спрашивали про мою жизнь, про школу, про мои цели.

— Иногда клубы НХЛ дают советы иностранным юниорам по части питания и подготовки.

— Со мной такого не было. Все-таки я уже играю за команду КХЛ. А тут и так на высоком уровне поставлена работа в плане подготовки, организации режима питания. Все понимают, что тренерский штаб и персонал на таком уровне способны это всё организовать сами, поэтому из клубов НХЛ по этой части каких-то советов не дают. А я ведь не только в этом сезоне тренировался с основой, но и к прошлому готовился в главной команде. Но тогда мне шанса дебютировать в КХЛ не дали. Прошлогодние сборы для меня были уже вторыми в основе. Так что все всё понимают, поэтому просто на связи с ними, но не более того.

— Тяжело было адаптироваться к календарю КХЛ нынешнего сезона?

— Да не особо тяжело. Я молодой, сил, энергии, эмоций и желания много. Пусть хоть каждый день проводят матчи — надо будет пахать, забирать свой хлеб. Наоборот, хорошо, когда много игр. Да, где-то надо отдохнуть, где-то поработать, но главное — правильно готовиться. Сил у меня хватает. Бывают неудачные денечки, когда ножки не бегут. Но что поделать? Такое редко происходит и неизбежно.

— Вы играли в МХЛ под 13-м номером, в «Витязе» вам дали 99-й, но вы говорили в одном из интервью, что хотите вернуть 13-й. Почему такое предпочтение?

— У меня с детства 13-й номер. И мой отец под ним играл. Мой любимый номер, и число 13 — любимое.

— Вас и вашего отца никогда не смущало, что номер считается несчастливым?

— Так и Дацюк играл под 13-м. (Улыбается.) А он мне всегда нравился своей техникой, мышлением, броском. Волшебник как-никак. Жаль, что в КХЛ мне еще не удалось зацепить 13-й номер. Надеюсь, еще получу его.