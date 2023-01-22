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Появились подробности по делу обвиняемого в изнасиловании футболиста Алвеса

El Periodico: футболист Алвес находился наедине в туалете с обвинившей его в изнасиловании девушкой 15 минут
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
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Известный бразильский футболист Дани Алвес, обвиняемый в изнасиловании девушки, находился наедине с предполагаемой пострадавшей около 15 минут. Об этом сообщила 22 января газета El Periodico.

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«Футболист и пострадавшая находились наедине в туалете ночного клуба около 15 минут», — пишет издание, ссылаясь на данные из записей камер видеонаблюдения.

Заявившая об изнасиловании девушка подала заявление в полицию на Алвеса в начале января 2023 года. Она рассказала, что футболист не только совершил над ней насильственные действия сексуального характера, но и ударил ее. После этого пострадавшая обратилась в больницу, где ей провели экспертизу, отмечает газета Marca. О результатах экспертизы не сообщается.

Отмечается, что заявительница отказалась от своего права на компенсацию. Вместо этого она хочет, чтобы «восторжествовала справедливость» и чтобы футболист «поплатился за свой поступок тюрьмой».

Издание пишет, что Алвес с самого начала отрицал свою вину. По ходу разбирательств он успел выдвинуть уже три версии. Сначала он заявил, что не знал девушку, затем — что видел ее, но между ними ничего не было, а потом подтвердил интимную близость.

20 января футболист был задержан правоохранителями. Суд Барселоны определил ему меру пресечения в виде заключения под стражу, отказав в освобождении под залог. Алвесу грозит до 12 лет лишения свободы.

Алвесу 39 лет, до скандала он выступал за мексиканский клуб «Пумас», однако после был оттуда уволен. Алвес является самым титулованным футболистом в истории — на его счету более 40 наград. Он трижды становился победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, дважды — Кубка УЕФА.

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