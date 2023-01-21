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Футболисту Алвесу грозит лишение свободы по делу о сексуальном насилии

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Moritz Mueller
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Бывшему футболисту испанской «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвесу грозит до 12 лет лишения свободы по делу о сексуальном насилии. Об этом 21 января сообщает издание Marca.

В начале января неизвестная женщина обратилась в полицию с заявлением на 39-летнего футболиста. Она обвинила его в насильственных действиях сексуального характера в одном из ночных клубов Барселоны, а также в изнасиловании и побоях.

Сам Алвес свою вину отрицает, однако накануне суд отправил футболиста под стражу, отказав в освобождении под залог. Сразу после этого мексиканский клуб «Пумас» объявил о расторжении контракта с игроком.

Издание утверждает, что в суде Алвес излагал три версии произошедшего. Сначала он заявил, что не знал девушку, затем — что видел ее, но между ними ничего не было, а потом подтвердил интимную близость.

Суд не одобрил просьбу футболиста об освобождении, так как он считается «способным на побег в другую страну», добавляет «Спорт-Экспресс».

О задержании Алвеса стало известно накануне. Его жена Хоана Санс также отрицает обвинения.

Футболист является самым титулованным игроком в истории. На его счету 46 трофеев. Алвес трижды становился победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, дважды — Кубка УЕФА.

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