Бразильского футболиста Дани Алвеса задержали по делу о сексуальном насилии

Самый титулованный футболист мира Дани Алвес помещен под стражу в рамках дела о сексуальном насилии. Спортсмен даст показания перед судом Каталонии, передает телеканал «Известия». Алвес якобы непристойно себя вел во время отпуска в Барселоне. Женщина заявила, что футболист приставал к ней на дискотеке в конце декабря 2022 года. Спортсмен и его друзья отрицают все обвинения. Дани Алвес — трехкратный победитель Лиги чемпионов. Мексиканский клуб «Пумас» незамедлительно расторг контракт с футболистом.

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