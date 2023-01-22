Грабитель украл 195 тыс. рублей из офиса микрозаймов в Ростове-на-Дону
Вооруженный преступник похитил 195 тыс. рублей из офиса микрофинансовой организации «Быстроденьги» в Ростове-на-Дону.
По данным «Известий», инцидент произошел днем 21 января в отделении на проспекте Ленина.
Злоумышленник достал пистолет и угрожал им сотруднице офиса. Женщина была вынуждена передать деньги грабителю, который сразу же скрылся.
Ранее, 9 декабря, мужчина, который попытался ограбить бюро быстрых займов в Санкт-Петербурге, получил билеты банка приколов вместо настоящих купюр.
После этого грабитель поспешил домой, однако там обнаружил, что был обманут. Вскоре к нему в квартиру ворвались сотрудники правоохранительных органов.