Попытавшемуся ограбить бюро быстрых займов выдали фальшивые купюры

Мужчина, который попытался ограбить бюро быстрых займов в Санкт-Петербурге, получил билеты банка приколов вместо настоящих купюр, сообщает 9 декабря «Комсомольская правда».

«Около 20:45 часов в офис быстрых займов ворвался мужчина, требовал деньги, угрожая ножом. Однако работница офиса не растерялась и всучила грабителю «куклу»: пачку билетов банка приколов, обложенную четырьмя купюрами настоящих денег по 1 тысячи рублей», — приводит газета слова представителя Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что после этого грабитель поспешил домой, однако там обнаружил, что был обманут. После этого мужчина отправился в магазин и купил алкоголь, однако до того, как успел его выпить, к нему в квартиру ворвались сотрудники правоохранительных органов.

Как рассказал задержанный, прежде он в этом бюро быстрых займов взял кредит и рассчитывал украденными деньгами погасить свою задолженность.

Ранее, 28 ноября, двое человек напали на гражданина Киргизии возле банка и забрали у него сумку, в которой находилось $100 тыс. Сообщается, что в ходе нападения они стреляли из огнестрельного оружия. Позднее в пресс-службе МВД сообщили о том, что полиции удалось задержать одного из подозреваемых в ограблении.