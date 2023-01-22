В ГИБДД рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани
Никто из пострадавших в ДТП с легковым автомобилем и автобусом в Славянске-на-Кубани не получил серьезных травм, их состояние оценивается как стабильное. Об этом 22 января сообщили в управлении ГИБДД по Краснодарскому краю.
«Тяжелых среди них нет, состояние стабильное», — сказал собеседник агентства.
ДТП произошло накануне, 21 января, около 20:30 мск. В ГУ МВД по региону сообщили, что водитель за рулем автомобиля Nissan, двигаясь на второстепенной дороге, не уступил автобусу, который ехал по главной.
Как отметили в ведомстве, в результате происшествия пострадали 10 пассажиров автобуса. Уточнялось, что четыре человека госпитализировали в ЦРБ Славянского района, еще шестерым была оказана разовая медицинская помощь.
В тот же день водитель автомобиля Hyundai сбил несколько подростков, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в станице Кущевской в Краснодарском крае. После ДТП их доставили в больницу.