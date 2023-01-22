Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Турции обвинил Швецию в нарушении обязательств по членству в НАТО
Происшествия
Более 20 тыс. жителей Воронежа остались без воды из-за аварии
Мир
Парламент Туркмении реорганизовали в однопалатный
Мир
В МИД Швеции высказались об инциденте с сожжением Корана в Стокгольме
Мир
Ушедший в отставку Арестович сообщил о невозможности победы Украины
Мир
Телеканал RT France объявил о закрытии из-за блокировки счетов
Мир
В минобороны Украины началась проверка после сообщений о разворовывании бюджета
Мир
Посол Украины в ФРГ призвал Берлин разрешить поставки Leopard 2 Киеву
Мир
Пользователи Twitter ужаснулись планам США по поддержке Киева в захвате Крыма
Мир
МИД Кувейта назвал сожжение Корана в Швеции провокацией для мусульман мира
Общество
Умер советский и литовский писатель Григорий Канович
Мир
В Болгарии заявили об опасности эскалации из-за поставок оружия на Украину

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Славянске-на-Кубани

Десять пассажиров автобуса получили травмы в результате ДТП в Славянске-на-Кубани
0
Фото: t.me/mvd_23
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Славянске-на-Кубани в субботу, 21 января. В результате ДТП пострадали 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Отмечается, что авария произошла около 20:30 мск из-за того, что водитель за рулем автомобиля Nissan, двигаясь на второстепенной дороге, не уступил автобусу, который ехал по главной.

По информации МВД, в результате происшествия пострадали десять пассажиров автобуса. Уточняется, что четыре человека госпитализированы в ЦРБ Славянского района, еще шестерым оказана разовая медицинская помощь.

В этот же день водитель автомобиля Hyundai сбил четырех подростков, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в станице Кущевской в Краснодарском крае. Несовершеннолетние были доставлены в больницы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023