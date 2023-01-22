Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Славянске-на-Кубани
Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Славянске-на-Кубани в субботу, 21 января. В результате ДТП пострадали 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Отмечается, что авария произошла около 20:30 мск из-за того, что водитель за рулем автомобиля Nissan, двигаясь на второстепенной дороге, не уступил автобусу, который ехал по главной.
По информации МВД, в результате происшествия пострадали десять пассажиров автобуса. Уточняется, что четыре человека госпитализированы в ЦРБ Славянского района, еще шестерым оказана разовая медицинская помощь.
В этот же день водитель автомобиля Hyundai сбил четырех подростков, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в станице Кущевской в Краснодарском крае. Несовершеннолетние были доставлены в больницы.