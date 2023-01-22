Четыре подростка пострадали в ДТП в Краснодарском крае
Водитель автомобиля Hyundai сбил четырех подростков, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в станице Кущевской. Несовершеннолетние были доставлены в больницы, о чем в субботу, 21 января, сообщили в главном управлении МВД России по Краснодарскому краю.
«Водитель совершил наезд на 16-летних пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что в настоящий момент все пострадавшие находятся в Кущевской больнице с травмами различной степени тяжести.
Ранее, 20 января, 13 человек, в том числе шесть детей, пострадали в результате ДТП с участием автобуса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. По предварительным данным, в районе железнодорожного переезда водителю стало плохо, он потерял управление и автобус на скорости врезался в бетонный забор.
Трех пострадавших несовершеннолетних доставили в больницы, еще трое были отправлены на амбулаторное лечение.