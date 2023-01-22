Матыцин указал на помощь санкций в осознании ресурсов российского спорта

Министр спорта России Олег Матыцин 22 января заявил, что санкции по отношению к российскому спорту помогают ведомству осознать его ресурсы.

«Татарстан показывает, как нужно реагировать на санкции. Мы только станем сильнее», — сказал Матыцин на итоговой коллегии министерства спорта Республики Татарстан.

В конце декабря 2022 года Матыцин в интервью «Известиям» заявил, что драматических событий, на которые были направлены антироссийские санкции в сфере спорта, не произошло. Страна, по его словам, в значительной степени использовала эти новые возможности.

Он также заявил о снижении зрелищности и посещаемости мирового спорта без России.

В феврале 2022-го Международный олимпийский комитет (МОК) из-за ситуации на Украине рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях, а в конце года МОК оставил в силе санкции.

Вместе с тем двукратный обладатель хоккейного Кубка Стэнли, чешский экс-голкипер Доминик Гашек заявил, что МОК должен четко объяснить причину отстранения россиян и помогать им.