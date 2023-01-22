Депутат Вяткин предложил исключить из школьной программы «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин 22 января высказался за то, чтобы из школьной программы исключили литературные произведения, не прошедшие «испытания временем». Среди таких он назвал «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына.

«Те произведения, которые не выдержали испытания временем, которые не соответствуют действительности, «сплетни в виде версий», как [Владимир] Высоцкий писал и пел, без всякого сомнения, должны быть из школьной программы исключены. Здесь мы будем опираться на экспертное мнение специалистов в области педагогики и культуры, на мнение родительского и педагогического сообществ», — объяснил Вяткин, отвечая на вопрос ТАСС.

Говоря о произведении Солженицына депутат отметил, что многие факты, которые автор «высосал из пальца», были проверены историками. При этом «рубить с плеча» законодатели не собираются, но намерены восстановить историческую справедливость.

Вместе с этим, как отметил Вяткин, в школьную программу должны вернуться «Молодая гвардия» Александра Фадеева и произведение «Горячий снег» Юрия Бондарева.

Ранее, 18 января, президент России Владимир Путин позитивно оценил идею вернуть в школьную программу по литературе произведения советских классиков, включая Александра Фадеева, Константина Симонова и других. Тогда глава государства объявил, что намерен обсудить этот вопрос с министром просвещения.