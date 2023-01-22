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Ряд музеев Великобритании решил отказаться от слова «мумия»

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Daniel Leal-Olivas
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Руководство и сотрудники ряда британских музеев решили отказаться от употребления слова «мумия». Об этом в субботу, 21 января, сообщила газета Daily Mail.

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Отмечается, что слово сочли некорректным и недостаточно уважительным по отношению к людям, чьи забальзамированные тела демонстрируют на выставках. Кроме того, данное определение отражает наследие колониальной политики Великобритании, которая в прошлом нанесла ущерб многим народам.

Представители Британского музея отметили, что таким образом хотят напомнить посетителям о том, что перед ними находятся люди, у которых когда-то была своя жизнь.

В музее Великого Севера Хэнкок изменили терминологию в информационных материалах, посвященных мумифицированной женщине по имени Иртиру.

Содержание таблиц с описанием экспонатов также поменяли Национальные музеи Шотландии: если известно имя покойного, пишут его, в других случаях используют универсальные определения, указывающие на пол, возраст и другие отличительные признаки. Наконец, в качестве альтернативы предлагаются словосочетания «мумифицированная личность» или «мумифицированные останки».

Ранее, 21 декабря, в Стэнфордском университете предложили отказаться от термина «американец» в отношении граждан США. Сотрудники заведения также представили обширный список слов и выражений, нежелательных для употребления на интернет-ресурсах вуза. По замыслу авторов проекта, инициатива должна привлечь внимание к тому, как языковые средства влияют на мировоззрение людей и взаимоотношения в обществе.

13 декабря стало известно, что Кембриджский словарь английского языка расширил определение слова «женщина», включив в него людей, которые определяют себя соответствующим образом, независимо от пола, приписанного при рождении.

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