В США предложили не называть граждан страны американцами

Сотрудники Стэнфордского университета предложили отказаться от термина «американец» в отношении граждан США. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщила газета New York Post.

Отмечается, что накануне вуз представил список слов и выражений, нежелательных для употребления на своих интернет-ресурсах. Работа над проектом по борьбе с некорректной терминологией стартовала еще в мае. По мнению специалистов, подобная инициатива должна привлечь внимание к тому, как языковые средства влияют на мировоззрение людей и взаимоотношения в обществе.

Например, слово «американец» попало в перечень из-за неточности использования. Составители объяснили данное решение тем, что американцами принято называть население США, тогда как американский континент состоит из нескольких десятков независимых государств.

Помимо этого, авторы списка призвали использовать словосочетание «иммигрировавший человек» или «негражданин» вместо «иммигрант», «народ» вместо «ребята» для обращения к группе людей разного пола, а также не применять термин «племя», если речь не идет о коренных народах Америки.

В общей сложности рекомендации включают в себя 10 категорий исторически неверных формулировок, а также оборотов, подразумевающих негативное восприятие различных групп людей.

Ранее, 13 декабря, стало известно, что Кембриджский словарь английского языка расширил определение слова «женщина», включив в него людей, которые определяют себя соответствующим образом, независимо от пола, приписанного при рождении.