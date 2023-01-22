Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Приамурье

В результате пожара в частом доме, который произошел в ночь на 22 января в Приамурье, погибли двое детей, еще двое взрослых пострадали. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Амурской области.

«Около 3 часов (около 21:00 21 января мск. — Ред.) в селе Павловка Белогорского муниципального округа произошел пожар в доме по улице Павловской. На месте возгорания обнаружены тела двоих детей 2008 и 2009 годов рождения», — говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия направлены следователи-криминалисты. Причины возгорания и другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По сообщению пресс-службы регионального главка МЧС, в результате возгорания пострадали мужчина и женщина, они госпитализированы с ожогами 2-й и 3-й степеней.

Ведомство сообщает, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 21 января, два человека погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье. По данным «Известий», инцидент произошел в городском округе Домодедово. Скончались двое взрослых, также есть пострадавшие — двое несовершеннолетних, им была оказана медицинская помощь.