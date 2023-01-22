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Криса Хипкинса избрали на пост 41-го премьер-министра Новой Зеландии

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Фото: Global Look Press/Guo Lei
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Министр образования и государственных услуг Новой Зеландии Крис Хипкинс по результатам голосования в правящей партии лейбористов был избран ее лидером и позже возглавит правительство страны в качестве 41-го премьер-министра Новой Зеландии. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщила газета New Zealand Herald.

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Отмечается, что заместителем Хипкинса на посту председателя правительства будет глава министерств социального развития и занятости, культуры, искусств и национального наследия Кармел Сепулони.

«Это огромная привилегия и огромная ответственность», ― подчеркнул Хипкинс во время общения с журналистами.

Ожидается, что после избрания Хипкинса главой Лейбористской партии действующий премьер страны Джасинда Ардерн подаст заявление об отставке генерал-губернатору Новой Зеландии Синди Киро. После этого Хипкинс сможет принести присягу.

Первое заседание нового кабинета министров Новой Зеландии должно пройти уже в среду, 25 января.

Джасинда Ардерн 19 января объявила о своей отставке. По ее словам, у нее стало меньше сил выполнять свои обязанности на посту главы правительства. В то же время политик сообщила, что сохранит свое место в новозеландском парламенте.

Также Ардерн отметила, что 14 октября 2023 года в Новой Зеландии пройдут всеобщие выборы.

Джасинда Ардерн возглавляла правительство страны с 26 октября 2017 года. В возрасте 37 лет она стала самой молодой на тот момент в мире женщиной — главой правительства. В 2018 году она стала второй после пакистанки Беназир Бхутто избранным лидером страны, которая родила ребенка на своем посту.

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