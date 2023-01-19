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Премьер Новой Зеландии ушла в отставку из-за нехватки сил

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Фото: Global Look Press/HAGEN HOPKINS
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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила 19 января о своей отставке.

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«Я ухожу, потому что с такой привилегированной ролью приходит ответственность. Ответственность знать, когда вы подходите для руководства, а когда нет. Я знаю, что требует такая работа, и я знаю, что у меня больше не хватает топлива в баке, чтобы делать это честно», — заявила она.

Ардерн покинет пост не позднее 7 февраля и не будет больше переизбираться. Она также объявила, что всеобщие выборы в Новой Зеландии состоятся 14 октября. После отставки она продолжит занимать кресло депутата в парламенте.

Ардерн возглавляла правительство страны с 26 октября 2017 года. В возрасте 37 лет она стала самой молодой на тот момент в мире женщиной — главой правительства. В 2018 году она стала второй после пакистанки Беназир Бхутто избранным лидером страны, которая родила ребенка на своем посту.

Ранее, 17 января, президент Вьетнама Нгуен Суан Фук ушел в отставку. Лидер страны покинул пост по собственному желанию на фоне коррупционного скандала. Добровольную отставку президента утвердил Центральный комитет Коммунистической партии Вьетнама.

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