Премьер Новой Зеландии ушла в отставку из-за нехватки сил

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила 19 января о своей отставке.

«Я ухожу, потому что с такой привилегированной ролью приходит ответственность. Ответственность знать, когда вы подходите для руководства, а когда нет. Я знаю, что требует такая работа, и я знаю, что у меня больше не хватает топлива в баке, чтобы делать это честно», — заявила она.

Ардерн покинет пост не позднее 7 февраля и не будет больше переизбираться. Она также объявила, что всеобщие выборы в Новой Зеландии состоятся 14 октября. После отставки она продолжит занимать кресло депутата в парламенте.

Ардерн возглавляла правительство страны с 26 октября 2017 года. В возрасте 37 лет она стала самой молодой на тот момент в мире женщиной — главой правительства. В 2018 году она стала второй после пакистанки Беназир Бхутто избранным лидером страны, которая родила ребенка на своем посту.

Ранее, 17 января, президент Вьетнама Нгуен Суан Фук ушел в отставку. Лидер страны покинул пост по собственному желанию на фоне коррупционного скандала. Добровольную отставку президента утвердил Центральный комитет Коммунистической партии Вьетнама.