Минобороны: ЗРС С-300 отработали отражение воздушных атак на важные объекты в Подмосковье

В Московской области зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300 провели тренировку по отражению воздушных атак на важные объекты. Об этом 21 января сообщила пресс-служба Минобороны России.

Уточняется, что зенитная ракетная бригада Западного военного округа (ЗВО) отработала отражение «воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты».

«Расчеты батареи развернули комплексы в боевой порядок и приступили к дежурству. При обнаружении целей, имитирующих летательные аппараты и баллистические ракеты, зенитчики выполнили электронные пуски ракет», — говорится в сообщении ведомства.

После разворачивания комплексов в боевой порядок зенитчики выполнили электронные пуски ракет при обнаружении целей, имитирующих летательные аппараты и баллистические ракеты.

Всего было задействовано более 150 военнослужащих и свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Также во время марша военные бригады отразили нападение диверсионной группы условного противника на колонну техники ЗРС. Как отметили в Минобороны, под прикрытием дымовой завесы удалось выйти из-под атаки и продолжить выполнение поставленных задач.

Ранее, 19 января, экипаж корабельного вертолета Ка-27 фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» отработал полеты в сложных погодных условиях и провел воздушную разведку в водах Атлантического океана. Тренировки проходили при волнении моря до трех баллов и при ветре около 15 м/с.

10 января экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» провел учебные стрельбы по условному противнику в Норвежском море.