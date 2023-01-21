Летевший из Перми в Гоа самолет сел в Узбекистане из-за угрозы взрыва

Летевший из Перми в Гоа самолет сел в Узбекистане из-за угрозы взрыва

2023-01-21 20:24:42

2023-01-21 20:24:42

2023-01-21 20:24:42

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