Реклама
Прямой эфир
Общество
Умер советский и литовский писатель Григорий Канович
Мир
В Болгарии заявили об опасности эскалации из-за поставок оружия на Украину
Армия
В Подмосковье состоялась тренировка расчетов ЗРС С-300
Мир
Экс-советник главы Пентагона указал на просчет США насчет ВС РФ
Мир
Кандидат в президенты Чехии заявил о получении письма с угрозами и патроном
Происшествия
Более 20 тыс. жителей Воронежа остались без воды
Мир
Несколько сотен человек вышли на антиправительственный митинг в центре Праги
Спорт
Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп провел 1000-й матч за карьеру
Мир
Аномальное тепло в Киеве третий день подряд бьет рекорды
Происшествия
Мирный житель погиб при обстреле Донецка ВСУ
Происшествия
В результате обстрелов ВСУ повреждены соцобъекты в Херсонской области
Мир
В Вене прошел митинг в поддержку снятия санкций ЕС с России

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп провел 1000-й матч за карьеру

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Mark Cosgrove/News Images
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Немецкий тренер Юрген Клопп провел 1000-й матч за карьеру. Об этом 21 января сообщил «Спорт-Экспресс».

Все деньги в Англии: футбол в ЕС стал намного беднее британского
Клубы АПЛ заняли 11 позиций в рейтинге 20 самых богатых команд Европы

Юбилейной стала домашняя игра его «Ливерпуля» с «Челси» в 21-м туре чемпионата Англии по футболу. Она завершилась нулевой ничьей.

На счету Клоппа 270 официальных матчей во главе «Майнца», 319 игр с дортмундской «Боруссией» и 411 встреч в качестве наставника «Ливерпуля».

За свою тренерскую карьеру Клопп дважды становился чемпионом Германии, выигрывал Кубок Германии и дважды Суперкубок. В составе «Ливерпуля» он по одному разу побеждал в чемпионате Англии, Лиге чемпионов, Кубке Англии, Кубке Футбольной лиги, Суперкубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Ранее, 16 января, футбольные болельщики устроили потасовку после матча 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между клубами «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенал». Она началась после того, как один из фанатов ударил ногой в спину вратаря «Арсенала» Аарона Рамсдейла.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023