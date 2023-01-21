Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп провел 1000-й матч за карьеру

Немецкий тренер Юрген Клопп провел 1000-й матч за карьеру. Об этом 21 января сообщил «Спорт-Экспресс».

Юбилейной стала домашняя игра его «Ливерпуля» с «Челси» в 21-м туре чемпионата Англии по футболу. Она завершилась нулевой ничьей.

На счету Клоппа 270 официальных матчей во главе «Майнца», 319 игр с дортмундской «Боруссией» и 411 встреч в качестве наставника «Ливерпуля».

За свою тренерскую карьеру Клопп дважды становился чемпионом Германии, выигрывал Кубок Германии и дважды Суперкубок. В составе «Ливерпуля» он по одному разу побеждал в чемпионате Англии, Лиге чемпионов, Кубке Англии, Кубке Футбольной лиги, Суперкубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Ранее, 16 января, футбольные болельщики устроили потасовку после матча 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между клубами «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенал». Она началась после того, как один из фанатов ударил ногой в спину вратаря «Арсенала» Аарона Рамсдейла.