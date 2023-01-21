В Калужской области вскрыли квартиру с сотней запертых кошек

В городе Обнинске Калужской области спасли около 100 голодных кошек, находившихся взаперти в однокомнатной квартире жилого дома. Об этом 21 января сообщило издание Kp40.

Операция по спасению животных прошла накануне. Квартиру вскрыли по решению суда после жалоб соседей. Они рассказали, что в помещении площадью 12 кв. м находилось около 100 кошек. Хозяйка — женщина 40 лет — живет в другом месте, но периодически навещает питомцев. Однако за их здоровьем и гигиеной она не следила. Соседи жаловались на постоянный запах в подъезде.

Врач ветеринарной клиники города рассказала изданию, что половине животных требуется лечение. Более того, в квартире нашлись даже новорожденные котята.

По ее словам, зайдя в помещение, она увидела только воду и большую кастрюлю с кашей. Никаких лотков в квартире не оказалось — кошки ходили в туалет на пеленку, разложенную на диване.

На данный момент волонтеры и ветеринары пытаются найти новых хозяев для кошек. Они также гарантируют, что все животные будут стерилизованы и кастрированы.

19 января заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила «Известиям», что россияне смогут ограничивать количество кошек и собак в многоквартирных домах.

По ее словам, для жильцов следует создать инструкцию, в которой будет указано, как правильно эксплуатировать многоквартирный дом. Помимо этого в комитете предлагают дать людям право формировать собственный устав проживания в доме.

Именно в этом документе жильцы могут оговаривать любые ограничения, в их число может входить запрет на определенное количество кошек и собак в доме. После того как обсуждение этих вопросов завершится, норма о появлении инструкции и устава дома может быть оформлена законодательно, заключила Разворотнева.