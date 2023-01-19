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Россияне смогут ограничивать количество кошек и собак в многоквартирных домах

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Россияне смогут ограничивать количество кошек и собак в многоквартирных домах. Об этом 19 января «Известиям» сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

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По ее словам, для жильцов следует создать инструкцию, в которой будет указано, как правильно эксплуатировать многоквартирный дом. Помимо этого, в комитете предлагают дать людям право формировать собственный устав проживания в доме.

Это позволит людям самостоятельно решать: как им жить в доме, как использовать придомовые территории и общие в подъезде, считает зампред комитета.

Именно в этом документе жильцы могут оговаривать любые ограничения, в их число может входить запрет на определенное количество кошек и собак в доме. После того, как обсуждение этих вопросов завершится, норма о появлении инструкции и устава дома может быть оформлена законодательно, заключила Разворотнева.

В ноябре «Известия» писали, что Госдума рассмотрит закон о штрафе за нарушение правил выгула опасных собак. Документом предлагается ввести новую статью «Выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах».

За нарушение правил хозяев намерены наказывать штрафом от 1 до 3 тыс. рублей.

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