Россияне смогут ограничивать количество кошек и собак в многоквартирных домах. Об этом 19 января «Известиям» сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По ее словам, для жильцов следует создать инструкцию, в которой будет указано, как правильно эксплуатировать многоквартирный дом. Помимо этого, в комитете предлагают дать людям право формировать собственный устав проживания в доме.

Это позволит людям самостоятельно решать: как им жить в доме, как использовать придомовые территории и общие в подъезде, считает зампред комитета.

Именно в этом документе жильцы могут оговаривать любые ограничения, в их число может входить запрет на определенное количество кошек и собак в доме. После того, как обсуждение этих вопросов завершится, норма о появлении инструкции и устава дома может быть оформлена законодательно, заключила Разворотнева.

В ноябре «Известия» писали, что Госдума рассмотрит закон о штрафе за нарушение правил выгула опасных собак. Документом предлагается ввести новую статью «Выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах».

За нарушение правил хозяев намерены наказывать штрафом от 1 до 3 тыс. рублей.