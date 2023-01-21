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В Вене прошел митинг в поддержку снятия санкций ЕС с России

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Митинг в поддержку снятия санкций с России прошел 21 января в Вене (Австрия). В акции приняли участие несколько сотен человек.

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Участники протестной акции также выступали за сохранение нейтралитета Австрии и снижение цен на электричество и газ. Многие митингующие несли в руках флаги Австрии и России, а также плакаты с надписями «Снизить цены на свет и газ», «За нейтралитет».

«Не [президент РФ Владимир] Путин не хочет продавать нам газ и сырье, а Евросоюз посредством санкций и эмбарго запретили это. При этом в ЕС постоянно говорят о праве на свободную торговлю. Но это право, видимо, касается только торговых отношений с США и их союзниками», — заявили участники акции, передает «РИА Новости».

По их мнению, США подвергают санкциям не только РФ, но и другие страны, что привело к росту инфляции в Европе. Активисты также указали, что раскол между Европой и Россией отвечает интересам только США.

20 января член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Европа, несмотря на негативные для себя последствия, продолжает абсурдную и бессмысленную санкционную политику против РФ.

16 января глава комитета парламента Германии по энергетике и защите климата Клаус Эрнст призвал отменить санкции против России, введенные Евросоюзом. Он отметил, что отказ от российского газа привел к сильному росту цен на энергоносители и инфляции в целом.

В конце декабря прошлого года Путин указал, что России предрекали обвал экономики, однако его не случилось. Он также отметил, что, несмотря на санкции, уровень инфляции в РФ лучше, чем во многих других странах.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите населения Донбасса. Однако в итоге в европейском регионе усугубился энергетический кризис.

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