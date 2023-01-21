Десятки тысяч протестующих вышли на антиправительственную акцию в Мадриде

В центре Мадрида 21 января проходит антиправительственная акция с участием десятков тысяч человек. Митингующие скандируют лозунги с призывом к отставке правительства и против действующего премьер-министра Педро Санчеса.

Уточняется, что акция протеста началась в 12:00 по местному времени (14:00 мск) на площади Сибелес возле городской мэрии. К митингу также присоединились некоторые местные оппозиционные политики, сообщает ТАСС.

«Мы предупреждаем об ухудшении нашей демократии, ослаблении нашего государства и серьезной эрозии институтов. Мы выступаем против того, что правительство поддерживается и защищается сепаратизмом, тоталитарным популизмом и преемниками политического фронта (баскской террористической группировки. — Ред.) ЭТА», — заявили организаторы акции.

Протестующие выступили против решения властей заменить статью Уголовного кодекса «Бунт», по которой были осуждены многие лидеры каталонского процесса за независимость, на статью «Массовые беспорядки в тяжелой форме», что привело к значительному смягчению наказания за это преступление.

Таким образом, как считают собравшиеся, действующее правительство идет на уступки сепаратистам.

19 января демонстрация сторонников независимости Каталонии прошла в Барселоне, в ходе которой произошли столкновения между протестующими и сотрудниками полиции. Сообщалось, что протесты проходили на фоне испано-французского саммита, во время которого Санчес и президент Франции Эммануэль Макрон подписали договор о дружбе между двумя странами.

27 сентября 2022 года глава правительства Каталонии Пере Арагонес предложил правительству заключить соглашение о проведении обязательного референдума о потенциальной независимости автономного сообщества.

Профессор университета Барселоны Агусти Коломинес в беседе с «Известиями» назвал предложение Арагонеса несвоевременным из-за продолжающегося политического кризиса в регионе после незаконного референдума, который прошел 1 октября 2017 года.

В 2019 году лидеры каталонских сепаратистов были приговорены к сроку от девяти до 13 лет. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас. Ожидается, что их освободят из тюрьмы, после того как приказ о помиловании будет опубликован в официальном правительственном вестнике.

1 октября 2017 года прошел референдум об отделении Каталонии от Испании, в котором участвовали 3 млн человек. 90% участников выступили за независимость региона. После этого парламент автономии принял соответствующую резолюцию. Власти Испании отказались ее признавать и распустили местное правительство. Часть каталонских сепаратистов покинула страну, остальных арестовали.