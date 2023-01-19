Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Барселоне

В Барселоне в четверг, 19 января, во время демонстраций сторонников независимости Каталонии произошли столкновения между протестующими и сотрудниками полиции. Об этом сообщил телеканал La Sexta.

Некоторые демонстранты преодолели полицейский кордон в направлении площади Уркинаона, где в октябре 2019 года проходили акции протеста против вынесения приговора лидерам каталонского процесса.

«Уркинаона, мы сделаем это снова», — выкрикивали протестующие.

Протесты проходят на фоне испано-французского саммита, на котором председатель правительства Испании Педро Санчес и президент Франции Эммануэль Макрон подписали договор о дружбе между двумя странами.

27 сентября 2022 года глава правительства Каталонии Пере Арагонес предложил правительству заключить соглашение о проведении обязательного референдума о потенциальной независимости автономного сообщества.

Профессор Университета Барселоны Агусти Коломинес в беседе с «Известиями» назвал предложение Арагонеса несвоевременным из-за продолжающегося политического кризиса в регионе после незаконного референдума, который прошел 1 октября 2017 года.

В 2019 году лидеры каталонских сепаратистов были приговорены к сроку от девяти до 13 лет. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас. Ожидается, что их освободят из тюрьмы, после того как приказ о помиловании будет опубликован в официальном правительственном вестнике.

1 октября 2017 года прошел референдум об отделении Каталонии от Испании, в котором участвовали 3 млн человек. 90% участников выступили за независимость региона. После этого парламент автономии принял соответствующую резолюцию. Власти Испании отказались ее признавать и распустили местное правительство. Часть каталонских сепаратистов покинула страну, остальных арестовали.