Станцию метро «Пыхтино» в Москве украсят изображениями самолетов

В ближайшее время на строящейся станции «Пыхтино» Солнцевской линии московского метро начнут монтировать алюминиевые панели с изображениями самолетов. Об этом 21 января сообщил вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Строители установили каркас и вскоре приступят к монтажу алюминиевых панелей с графическими изображениями самолетов в виде чертежей. Пройдя вдоль путевой стены станции «Пыхтино», пассажиры смогут проследить всю историю российского авиастроения — от винтового АНТ-3 до современного Ту-214», — приводит его слова сайт мэра Москвы.

Дизайн станции будет посвящен истории авиации, так как рядом с ней расположены улицы Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова.

Также над наклонным ходом эскалатора появится световой колодец в виде воронки с моделью самолета Ту-144 внутри. Кроме того, на потолке платформы ведется монтаж световых конструкций, напоминающих турбины самолетов.

Накануне сообщалось, что на крыше станции «Пыхтино» оборудуют площадку для отдыха. Новое общественное пространство расположится над платформой на уровне земли. Посетители смогут попасть туда, обойдя наземный вестибюль станции.

«Пыхтино» планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году вместе со следующей станцией Солнцевской линии «Внуково», которая будет расположена возле одноименного аэропорта.

7 января Бочкарев рассказал, что всего в 2023 году планируется достроить и открыть для пассажиров 14 новых станций московского метро. Он отметил, что в Москве также строят новые радиальные ветки метро — Троицкую и Рублево-Архангельскую, а также шесть электродепо.