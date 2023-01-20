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Площадку для отдыха оборудуют на крыше станции метро «Пыхтино» в Москве

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Фото: Mos.ru
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В Москве на крыше станции метро «Пыхтино» Солнцевской линии столичной подземки оборудуют площадку для отдыха. Об этом в пятницу, 20 января, сообщается на сайте столичной мэрии.

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Как рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, новое общественное пространство расположится над платформой на уровне земли. Посетители смогут попасть туда, обойдя наземный вестибюль станции.

По словам Бочкарева, территорию выложат гранитной плиткой в светло-серых и темных оттенках. Кроме того, вокруг пяти выходящих на поверхность вентиляционных киосков разобьют клумбы и установят скамейки, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Он добавил, что вид на окружающий станцию пейзаж будет открываться непосредственно со станции: на одной из путевых стен установят витражное окно. Общественное пространство протянется до здания отдыха локомотивных бригад, входящего в состав станционного комплекса «Пыхтино», откуда также предусмотрен выход на площадку.

С площадки будет открываться вид на долину реки Ликовы, а также природные ландшафты.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, проект предусматривает создание удобных лестничных спусков и тропинок, которые будут вести от площадки на крыше к создаваемой на берегу реки прогулочной зоне, отмечает «Москва 24».

Ранее Бочкарев сообщил, что дизайн станции посвящен авиационной тематике, поэтому конструкции потолка будут напоминать турбины самолета, пишет RT.

7 января Андрей Бочкарев рассказал, что в 2023 году планируется достроить и открыть для пассажиров 14 новых станций московского метро. Он отметил, что в Москве также строят новые радиальные ветки метро — Троицкую и Рублево-Архангельскую, а также шести электродепо, пишет НСН.

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