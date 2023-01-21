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Передачу платежной информации в Telegram ограничат для ряда организаций

Роскомнадзор: с 1 марта для ряда организаций ограничат передачу платежной информации в Telegram
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Фото: Global Look Press/dpa/Fabian Sommer
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Telegram находится в списке иностранных мессенджеров, и с 1 марта передача платежной информации через него для ряда организаций будет ограничена. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора в субботу, 21 января.

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«Ряду организаций в России запрещено будет использовать такие мессенджеры для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг», — сообщили «РИА Новости» в ведомстве.

Telegram был включен в список иностранных мессенджеров 22 ноября 2021 года.

На этой неделе банк ВТБ сообщил, что запускает работу онлайн-банка в мессенджере Telegram. На начальном этапе будут доступны просмотр баланса по картам и счетам, переводы через систему быстрых платежей и оплата мобильной связи.

Кроме того, о подобных планах заявляли и другие финансово-кредитные учреждения.

В октябре 2022 года в РКН сообщили, что блокировка Telegram на территории России исключена.

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