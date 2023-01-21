Россия заложила 23 млрд рублей на поддержку АПК новых территорий

На поддержку аграрно-промышленного комплекса (АПК) на новых территориях в 2023–2024 годах заложено более 23 млрд рублей. Об этом 21 января заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«В 2023 году будем собирать официальную статистику по сельхозземлям, юридическим лицам, предпринимателям, фермерским хозяйствам. И меры поддержки в бюджете мы заложили. На 2023 год больше 10 млрд рублей на четыре территории и на 2024 год — больше 13 млрд рублей. Полностью интегрировать новые территории в нашу нормативную базу планируем уже в 2025 году», — рассказала она «РИА Новости».

По ее словам, до этого момента будут действовать программы поддержки социально-экономического развития с финансированием из федерального бюджета. Абрамченко также рассказала, что уже сейчас Россия поставила контейнеры и мусоровозы.

«Сейчас отрабатываем вопросы, где будут сортировать отходы. В этом году разработаем и утвердим территориальные схемы обращения с отходами для новых субъектов по аналогии с другими регионами», — добавила вице-премьер.

11 января президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам максимально согласованно отработать детали программы развития новых территорий. Новые регионы России нужно также подключить к реализации нацпроектов, уточнил он.

В конце сентября вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о начале нового этапа восстановительного процесса Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Они вошли в состав России по итогам сентябрьских референдумов.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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