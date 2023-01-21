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Бывшего главу Центра им. Хруничева обвинили в хищении 400 млн рублей

Суд заочно арестовал экс-главу Центра им. Хруничева по делу о хищении почти 400 млн рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Бывшего гендиректора Национального космического центра (НКЦ) имени Хруничева Андрея Калиновского заочно арестовали на два месяца по делу о мошенничестве. Соответствующее решение Савеловского суда Москвы вступило в законную силу 17 января.

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Калиновскому предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения»). Как отмечает «Коммерсант», своими действиями бизнесмен нанес ущерб НКЦ в размере около 393,6 млн рублей. В ходе предварительного расследования было установлено, что он заключил ряд заведомо невыгодных для организации контрактов под предлогом технических работ.

С 12 января экс-главу космического центра объявили в международный розыск. Ранее Калиновский улетел на Кипр и не вернулся, теперь же в случае задержания в России или экстрадиции из-за границы он будет помещен в СИЗО на два месяца.

Ранее, 16 января, источник «Известий» сообщил, что мэр города Свирск в Иркутской области Владимир Орноев подозревается в краже 1,5 млн рублей из бюджета, которые были выделены на покупку арт-объекта «Поющее дерево». По факту хищения бюджетных средств возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий».

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