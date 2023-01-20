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Автогонщик Васильев был награжден РАФ за победу в двух дисциплинах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Гонщик из Санкт-Петербурга Владимир Васильев стал чемпионом Российской автомобильной федерации (РАФ) сразу в двух номинациях. Итоги спортивного сезона были подведены в пятницу, 20 января.

Церемония награждения состоялась в Москве. Победителям вручили кубки за выдающиеся успехи в картинге, кольцевых и трековых гонках, кроссе и ралли-кроссе, классическом ралли и ралли-рейдах.

Васильев стал единственным пилотом, занявшим лидирующую позицию в двух дисциплинах — ралли и ралли-рейды. Он не смог присутствовать на торжественном мероприятии в столице, поэтому трофеи были переданы директору команды «Васильев Рейсинг» (VRT) семикратному чемпиону России по ралли Андрею Жигунову.

В беседе с «Известиями» он признал, что сезон выдался непростым, однако совместные усилия команды, и прежде всего — ее лидера, позволили достичь отличных результатов.

Говоря о сложностях, с которыми пришлось столкнуться во время заездов, Жигунов особо отметил происшествие во время ралли-рейда «Шелковый путь», когда при попытке обойти лидера гонки внедорожник Васильева в последний момент перевернулся. Так, несмотря на все условия, финишировать в числе первых не удалось.

Ранее, 15 ноября, стало известно, что очередной международный ралли-рейд «Шелковый путь» в 2023 году пройдет по территории России в период с 6 по 15 июля. Рейд стартует в Казани, затем участники проедут Уфу, Магнитогорск, Оренбург, Самару, Саратов, Волгоград и Липецк. Финиш состоится в Москве.

Соревнования пройдут в зачете мотоциклов, квадроциклов, мотовездеходов, внедорожников и грузовиков. Заявки на участие будут приниматься до 1 июня 2023 года.

Ралли-рейд «Шелковый путь» проходит с 2009 года. В разное время его маршрут проходил по территории Казахстана, Туркменистана, Китая и Монголии.

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