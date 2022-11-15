Ралли-рейд «Шелковый путь» пройдет в 2023 году в России

Международный ралли-рейд «Шелковый путь» пройдет по территории России в 2023 году. Об этом 15 ноября сообщил сайт соревнований.

Заезды пройдут с 6 по 15 июля. Ралли-рейд стартует в Казани, затем участники проедут Уфу, Магнитогорск, Оренбург, Самару, Саратов, Волгоград и Липецк. Финиш состоится в Москве.

«Ралли «Шелковый путь» на протяжении многих лет остается одним из крупнейших международных состязаний в мире автоспорта и флагманом российских ралли-рейдов. На сегодняшний день это один из самых амбициозных и масштабных спортивных проектов в России, а также объединяющая платформа для экономического и культурного взаимодействия», — рассказал министр спорта Олег Матыцин.

Соревнования пройдут в зачете мотоциклов, квадроциклов, мотовездеходов, внедорожников и грузовиков. Заявки на участие будут приниматься до 1 июня 2023 года.

Ралли-рейд «Шелковый путь» проходит с 2009 года. В разное время его маршрут проходил по территории Казахстана, Туркменистана, Китая и Монголии.

В 2022 году маршрут гонки проходил через Астрахань, Грозный, Элисту, Волгоград, Липецк и Москву. Победителем в зачете грузовиков в четвертый раз стал экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением пилота Дмитрия Сотникова.