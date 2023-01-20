Новогодние световые конструкции останутся в Москве до весны

Световые конструкции, установленные в честь Нового года, продолжат работать на улицах Москвы до весны. Об этом 20 января сообщил Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.

«После окончания праздников убрали с улиц более тысячи елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы. Принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны на улицах и в парках световые украшения. Они служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы», — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В этом году к Новому году и Рождеству в городе было установлено больше 4 тыс. декоративных конструкций. В них используется энергосберегающее оборудование на светодиодах, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии и рассчитано на работу в любых погодных условиях.

После демонтажа украшения будут храниться на складах до декабря, отметили в столичной мэрии. Их смотрят, очистят и при необходимости отремонтируют.

Ранее, 16 января, на шпиль павильона «Зерно» на ВДНХ вернули звезду после реконструкции. Она выполнена из стекла рубинового цвета. Специалисты при реставрации пытались воссоздать ее исторический вид, а также привели в порядок металлический каркас и медные пластины изделия, которые оформлены сусальным золотом.