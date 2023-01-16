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Звезду вернули на шпиль павильона «Зерно» на ВДНХ после реконструкции

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Фото: Официальный сайт мэра Москвы
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После реконструкции на шпиль павильона «Зерно» на ВДНХ в Москве вернули звезду. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщается на сайте мэрии столицы.

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«Вернули на свое место знаменитую звезду на шпиле павильона № 59 «Зерно» на ВДНХ», — цитирует Собянина «Москва 24».

Звезда выполнена из стекла рубинового цвета. Специалисты при реставрации пытались воссоздать ее исторический вид, а также привели в порядок металлический каркас и медные пластины изделия, которые оформлены сусальным золотом, пишет РИАМО.

Кроме того, восстановили внутреннюю подсветку, поэтому звезда будет видна в любое время суток, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Завершение реставрации павильона намечено на 2023 год. В здании планируется разместить постоянную экспозицию Политехнического музея, пишет сайт kp.ru.

В ноябре на ВДНХ стартовал новый зимний сезон. Для любителей зимнего отдыха там открыт каток, тюбинговые горки, трассы для любителей лыжных прогулок.

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