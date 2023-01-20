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В Казани прошла встреча с прибывшими после работы в Донбассе медиками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Казани 20 января в санатории «Ливадия-Татарстан» прошла встреча руководства республики с медиками, которые работали в зоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Мероприятие проводилось по инициативе депутата Татьяны Ларионовой, сообщает издание «Татарстан 24».

«Мы мужчины. Есть фраза: «Раньше думай о Родине, потом о себе». Во-вторых, мы специалисты, у нас есть человеколюбие. Нам нужно было там быть и помогать людям, которым очень плохо», — поделился врач ультразвуковой диагностики больницы № 7 Юрий Дзукаев, рассказывая о работе в зоне СВО.

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Врач-невролог Айгуль Сафина рассказала, что тяжелее всего она ощутила разрыв со своими близкими, по которым очень соскучилась за время работы.

«Даже в глазах не было, когда мы с вами встречались, никакого сомнения. И первый вопрос был ко мне: когда мы вернемся обратно туда? Там остались пациенты, дети, которые нуждаются в помощи», — обратился к собравшимся министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков.

Отдельную благодарность медикам также выразил председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

Еще в начале декабря прошлого года добровольцы пополнили ряды медицинского батальона Западного военного округа (ЗВО), оказывающего помощь мирному населению и военнослужащим в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

В том же месяце военные врачи рассказали о специфике работы в зоне спецоперации. По их словам, главное — не поддаться панике, тревоге, необходимо быть собранными. Также важна согласованность действий всех, начиная от санитара и заканчивая врачом.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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