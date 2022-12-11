Врачи-добровольцы прибыли в зону проведения СВО для помощи населению

Добровольцы пополнили ряды медицинского батальона Западного военного округа (ЗВО), оказывающего помощь мирному населению и военнослужащим в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Специалисты различных профилей изъявили желание поддержать коллег-военнослужащих. Так, медицинская сестра Тамелла Юмангулова записалась в добровольцы практически сразу после начала СВО. В свое время она бежала вместе с семьей из Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) на территорию РФ, а теперь вернулась в родные края, чтобы спасать жизни людей.

«Любую экстренную помощь мы оказываем. Анестезистка ты, операционистка или перевязочная медсестра — это значения не имеет, здесь ты должна быть универсалом», — рассказала Тамелла.

Если помочь на месте невозможно, военнослужащие доставляют раненых в госпиталь. Для этого используются санитарные вертолеты и автомобили. Военные медики способны сохранить жизнь, казалось бы, в самых безнадежных случаях: главное — доставить пациента как можно скорее.

Передвижные медицинские модули разворачиваются практически в любом месте. В них есть автономный источник отопления и электроэнергии. У медиков есть продвинутое оборудование и запас необходимых препаратов. В полевых условиях они могут провести углубленный медицинский осмотр сердца, органов дыхания и желудочно-кишечного тракта.

Операционные ЗВО работают в круглосуточном режиме. Чаще всего пациенты поступают с ранениями от боевых снарядов, в таких случаях главная задача — остановить кровотечение, удалить осколки и обработать рану для скорейшего заживления. Местные жители благодарят российских военных медиков за их труды.

Ранее, 10 декабря, сообщалось, что военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) оказали медицинскую помощь сдавшимся в плен бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Некоторым раненым потребовались операции. В настоящий момент, по словам врачей, они стабильны.

До этого, 3 декабря, военные врачи рассказали о специфике работы в зоне спецоперации. Отмечается, что им нельзя поддаться панике, тревоге, нужно быть собранными. Также важна согласованность действий всех, начиная от санитара и заканчивая врачом.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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