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СК возбудил дело по факту смерти беременной в больнице в Курганской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Курганской области возбудило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности пациентке, которая находилась на поздних сроках беременности. Об этом 20 января сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

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Отмечается, что на данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

По информации ведомства, в социальных сетях и региональных СМИ начала распространяться информация о том, что в одном из медицинских учреждений региона скончалась беременная женщина.

По показаниям родственников, женщина поступила в инфекционную больницу с жалобами на боль в горле и низкое давление. Там же ей якобы была оказана ошибочная медицинская помощь. Кроме того, поступает информация о том, что в больнице девушке был введен препарат, на который у той началась аллергическая реакция.

Ранее, 19 января, источник «Известий» рассказал о том, что 9 января в НИИ имени Склифосовского во время операции загорелась пациентка. Огонь вспыхнул на операционном столе и перекинулся на пациентку, лежавшую на нем. Возгорание удалось потушить. Женщина получила ожоги шеи, спины, груди и плеча. Врачи оказали ей необходимую помощь. На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

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