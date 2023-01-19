Пациентка загорелась на операционном столе в московской больнице

Пациентка загорелась во время операции в московской больнице. Об этом 19 января сообщил источник «Известий».

По его информации, инцидент произошел утром 9 января в НИИ им. Склифосовского. Огонь вспыхнул на операционном столе и перекинулся на пациентку, лежавшую на нем. Возгорание удалось потушить.

Женщина получила ожоги шеи, спины, груди и плеча. Врачи оказали ей необходимую помощь. На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

В марте прошлого года один человек получил ожоги в результате пожара, который произошел в инфекционном отделении больницы в Сургуте.