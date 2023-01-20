Российские войска контролируют всю территорию от линии соединения на Спорном до Берестового

Российские войска контролируют всю территорию от линии соединения на Спорном до Берестового

2023-01-20 17:20:23

2023-01-20 17:20:23

2023-01-20 17:20:23

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