В Минкультуры назвали причину проверок в московских театрах

Проверки в московских театрах связаны с контролем исполнения трудовой дисциплины после окончания ковидного режима, такие мероприятия проводятся Минкультуры России на постоянной основе. Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе ведомства в пятницу, 20 января.

Ранее в этот день в СМИ появилась информация о том, что проверки в театрах начались якобы после увольнения актера Дмитрия Назарова из МХТ имени Чехова.

В Минкультуры уточнили, что в связи с ограничениями, введенными на фоне распространения COVID-19, ранее в учреждениях культуры был временно разрешен перевод части сотрудников на удаленный режим работы.

«В 2022 году противоэпидемиологические ограничения были сняты. Вследствие чего, в рамках Трудового законодательства РФ сотрудники, переведенные на удаленный режим, должны были вернуться к полноценному присутствию на рабочих местах. Будучи учредителем, Минкультуры России на постоянной основе проводит в подведомственных учреждениях культуры мероприятия по контролю исполнения трудовой дисциплины», — указали в министерстве.

Как пояснили в Минкультуры, речь идет не только о театрах — этот порядок относится ко всем работникам всех учреждений культуры.

Об увольнении Назарова и его супруги, коллеги по цеху Ольги Васильевы из МХТ им. Чехова, стало известно 14 января.

За день до этого сообщалось об отмене в Нижнем Тагиле спектакля с участием Назарова и Васильевой. По данным СМИ, причиной стало недовольство местных жителей позицией артиста по вопросу проведения спецоперации по защите жителей Донбасса.