Вадим Верник сообщил об увольнении актера Назарова из МХТ им. Чехова

Актер Дмитрий Назаров и его супруга, коллега по цеху Ольга Васильева уволены из МХТ им. Чехова. Об этом «Известиям» 14 января сообщил заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник.

По его словам, накануне состоялся разговор Назарова с худруком театра Константином Хабенским, по итогам которого было принято соответствующее решение.

«По вводу других исполнителей в спектакли, в котором были заняты Дмитрий Назаров и Ольга Васильева, вопрос решается», — добавил Верник.

Накануне стало известно, что в Нижнем Тагиле отменен спектакль с участием Назарова и Васильевой. СМИ сообщают, что причиной тому стало нарастающее недовольство местных жителей непатриотической позицией народного артиста РФ в отношении проведения спецоперации по защите жителей Донбасса.

Дмитрий Назаров — актер театра и кино. Служил в МХТ им. Чехова с 2003 года. Известен широкому зрителю по фильму «Концерт», а также по сериалам «Вызов» и «Штрафбат».