Фигуристка Константинова объявила о завершении спортивной карьеры

Фигуристка Станислава Константинова объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом она рассказала 20 января в своих социальных сетях.

«Я горжусь каждой своей медалью, каждым крупным турниром, пятью сезонами в сборной команде страны, чемпионатами Европы и мира. Так же ценю не самые удачные старты и сезоны за то, что я научилась не сдаваться и бороться до последнего. Думаю, что в спорте я сделала всё, что могла, и счастлива двигаться дальше», — заявила она.

22-летняя спортсменка рассказала, что теперь хочет уделить время выступлениям в шоу и заняться постановкой программ других фигуристов в качестве тренера или хореографа.

Константинова является серебряным призером этапа Гран-при в Хельсинки 2018 года, бронзовой медалисткой зимней Универсиады – 2019, обладательницей четвертого места на чемпионате Европы 2019 года, победительницей турниров серии Challenger.

Последним официальным соревнованием Константиновой стал чемпионат России, прошедший в декабре 2020 года. Тогда она заняла 16-е место.