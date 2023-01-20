Ледовый дворец построят под Липецком весной 2023 года

В селе Хрущевка Липецкого района продолжается строительство Ледового дворца спорта. Его возводят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Реализацию взял под личный контроль глава региона Игорь Артамонов. Ход работ проинспектировал начальник регионального управления строительства и архитектуры Антон Болгов.

Как пишет Lipetskmedia, коробка здания полностью готова, монтаж металлоконструкций и кровли завершен. Подрядчик начал обустройство входных групп и основания ледового поля, в которое вмонтированы трубки с хладагентом. Они уже подключены к морозильной установке. Болгов подчеркнул, что Ледовый дворец находится в высокой степени готовности. Весной подрядчик планирует завершить строительно-монтажные работы.

По планам Ледовый дворец станет не только базой для зимних видов спорта, но и площадкой для семейного отдыха. Комплекс, состоящий из трех блоков, сделают доступным для маломобильных граждан. На ледовом поле размером 60 х 30 м одновременно смогут кататься около 50 человек.

GОROD48 отмечает, что арену должны были достроить к концу 2022 году. Однако о срыве сроков говорить не приходится из-за того, что весной взлетели цены на стройматериалы, что повлияло на работу всех строительных организаций. По этой причине региональному правительству пришлось пересчитать сметы и подписать к госконтракту дополнительное соглашение с продлением сроков строительства.

Кроме того, на сроки повлиял подъем весной грунтовых вод, затопивших котлован. Строители отсыпали подушку из щебня и других материалов, на месте дворца положили большую монолитную железобетонную плиту толщиной более 0,5 м.

Ранее сообщалось о завершении строительства в Липецкой области двух сельских Домов культуры. Открытие запланировано на этот год. Строительство велось с привлечением средств в рамках нацпроекта «Культура».